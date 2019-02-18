Штормовой ветер в Москве: Повалены деревья и светофоры, повреждены автомобили

В сети опубликовано видео сильного ветра в Москве и упавшего светофора на Русаковской улице.

В Москве и Центральной России вторые сутки не ослабевает штормовой ветер.

Сообщается, что порывы ветра достигают скорости 18-22 метров в секунду. Из-за такого ветра в Москве упали 7 деревьев, повреждены два автомобиля. А накануне вечером на Русаковской улице упал светофор. Столб при падении оборвал провода. Пострадавших, к счастью, нет.

Ранее Piter.TV публиковал видео драки, в которой погиб чемпион России по рукопашной борьбе, а также видео смертельной драки на юго-востоке Москвы, где погибли два работника автомойки.

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