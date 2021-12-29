В Калининграде в результате шторма повалило 20 деревьев

Скорость ветра в регионе составила 26 метров в секунду.

На Калининградскую область обрушилась непогода, скорость ветра достигла 26 метров в секунду. В связи с этим были сбои в электроснабжении 13 поселков, а из-за ветра повалило около 20 деревьев. Как сообщает ГУ МЧС по региону, пострадавших нет.

По области зафиксировано падение порядка 20 деревьев, муниципалитеты самостоятельно справляются с расчисткой дорог от них, помощь спасателей здесь потребовалась лишь один раз. Пострадавших из-за стихии нет, - говорится в сообщении.

Сбои в электроснабжении замечены были в поселках в Зеленоградском и Светловском районах, сейчас идут ремонтные работы.

Так, максимальная скорость ветра в 26 километров в час была зафиксирована в районе поселка Храброво. В Балтийске ветер разогнался до 24 метров в секунду, а в самом Калининграде – до 22 метров в секунду. В ведомстве сообщили, что ветер может усилиться до 27 метров в секунду, но стихать начнет во второй половине дня.

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Видео: Telegram / Amber Mash