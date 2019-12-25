Сады, парки и скверы вновь открыты для петербуржцев

Штормовой ветер повалил в Петербурге более 60 деревьев

В Петербурге наконец отступила стихия, штормовой ветер стих, поэтому петербуржцы и гости города снова смогут прогуляться по садам, скверам и паркам. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Территории зеленых насаждений были закрыты с понедельника. Так, для посещения открылись Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

За это время ветер повалил более 60 деревьев, некоторые деревья упали на машины и перегородили улицы. Горожанам напомнили телефон дежурной службы: 314-60-13.

Ранее мы писали, что в садах и парках Петербурга повреждены 30 деревьев.

Фото: Комитет по благоустройству / Вконтакте