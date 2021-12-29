В Петербурге чуть более 5500 человек лежат в ковидных стационарах

В городе свободно 49% инфекционных коек для больных коронавирусом.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 14 января. Согласно документу, в петербургских больницах находятся 5 543 человека.

В настоящее время в городе свободно 49% инфекционных коек для больных коронавирусом. За сутки в стационары поступили 358 петербуржцев, а выписались 356 человек, 576 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 334 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 176 человек, в "Заре" – 332 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 17 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 23 377 человек.

За последние сутки число заболевших превысило 2 700 человек – почти на 1000 человек больше, чем в четверг, 13 января. Ковидом заболели 2 708 человек (накануне – 1 839 человек), выздоровели 2 874 человека и 61 человек не победил вирус.

Фото: Piter.TV