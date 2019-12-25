В штормовую среду в Петербурге пострадал один человек

Сильный ветер повалил 62 дерева.

В среду, 19 мая, в Петербурге второй день подряд бушевала стихия. Из-за непогоды спасателям пришлось сделать 89 выездов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Так, 62 заявки были связаны с падением деревьев, 27 раз жители города пожаловались на угрозу падения слабоукрепленных конструкций и элементов кровли.

Вечером в среду, 19 мая, порывы ветра достигли 18 м/с. Из-за разгула непогоды оказались повреждены 9 легковых автомобилей, пострадал один человек.

Ранее в Пушкине из-под земли забил гейзер.

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