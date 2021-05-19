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В Пушкине из-под земли забил гейзер

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Местные жители назвали это событие "открытием сезона фонтанов".

Днем 19 мая в Пушкине произошла масштабная коммунальная авария. Возле дома №2 на Ахматовской улице прорвало трубу с холодной водой. Очевидцы опубликовали в сети видео с места происшествия.

На записи видно, что из-под земли бьет настоящий гейзер. Местные жители назвали это событие "открытием сезона фонтанов".

Опасное место никак не огорожено. Рядом с гейзером спокойно ходят люди. Аварийные службы на место прорыва трубы пока не приехали.

Ранее у школы на Асафьева прорвало трубу с горячей водой.

Фото, видео: ВКонтакте / АВТО Пушкин / Иван Таранов

Теги: коммунальная авария, прорыв трубы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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