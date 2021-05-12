У школы на Асафьева прорвало трубу с горячей водой

Прорыв трубы произошел рано утром.

Во дворе школы в Выборгском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Прорыв трубы произошел рано утром у дома №6 по улице Асафьева. В 4:30 на место выехала аварийная бригада, в 5:00 вытекание было локализовано. Никто не пострадал.

В зоне ограничения отопления – одна школа. По нормативам, устранить данную проблему должны в течение 8 часов. Специалисты планируют справиться с данной задачей раньше.

В начале мая произошел прорыв трубы на Большой Морской.

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