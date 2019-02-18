В ходе массовой драки в Москве погибли два человека

СК опубликовал видео смертельной драки с камеры наблюдения.

Накануне, 17 февраля, в ходе массовой драки на юго-востоке Москвы погибли два человека. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение вреда, повлекшее за собой смерть".

По версии следствия, между двумя работниками автомойки на бытовой почве возник конфликт, который перерос в драку. В ходе этой драки один из мужчин скончался на месте происшествия. Второй мужчина от полученных травм скончался в больнице.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. СУ СК РФ по г. Москва

По сообщениям СМИ, погибшие являются гражданами Узбекистана. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео драки на Тверской улице в Москве, в которой погиб 22-летний чемпион России по рукопашному бою.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации