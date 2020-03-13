В Москве ураган убил мужчину и тяжело ранил девушку

Дерево упало на движущийся автомобиль 45-летнего мужчины. Удар пришелся по крыше авто как раз над головой водителя.

В Москве разбушевавшийся ураган уже унес человеческую жизнь.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы города сообщает, что в Москве ураган повалил дерево на едущий по 1-й Мясниковской улице автомобиль. В машине был только водитель, 45-летний мужчина. Дерево упало прямо на крышу над головой водителя. Мужчина тут же потерял сознание, машина проехала еще 150 метров и остановилась, врезавшись в другой автомобиль. Спасти мужчину не смогли, он погиб на месте.

Телеграм-канал Mash сообщает, что ураган сильно ранил девушку возле ТЦ Перовский в Новогиреево. Мощный порыв ветра снес рекламную вывеску и придавил ее. Очевидцы помогли оттащить щит с потерявшей сознание девушки. В тяжелом состоянии с травмой головы и кровотечением ее госпитализировали в больницу.

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Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК