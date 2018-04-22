Ураган в Москве: 17 человек пострадали, есть погибшие

Вечером 21 апреля над Москвой бушевал ураган. Погода резко начала ухудшаться после 16 часов, после чего поднялся сильный ветер.
Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на РБК, госпитализированы 14 человек, в том числе трое детей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 12 пострадавших и одной погибшей девочке. Также известно об одном погибшем в Подмосковье — в Мытищинском районе мужчина погиб из-за упавшего на него строительного вагончика.
Пострадали и здания. В Обнинске стихия снесла часть новостройки. У начавшего заселяться дома местами обрушилась кирпичная кладка.
Видео: YouTube/Opershop D