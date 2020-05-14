Упавшую в Фонтанку машину выловили и передали владельцу

В машине был только водитель, ему помогли прохожие.

Пробившую ограждение и упавшую в воду на набережной реки Фонтанки иномарку выловили в 18:30 и передали владельцу, сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, что сегодня, 14 мая, в десять часов утра у дома №199 по набережной реки Фонтанки произошла авария. Кадры, запечатлевшие момент, есть в распоряжении редакции Piter.TV. Автомобиль находился на дне реки в 200 метрах от места падения. Сообщается, что владельцу помогли прохожие.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП на проспекте Солидарности пострадали водитель и пассажир "Жигулей".

Видео: Piter.TV