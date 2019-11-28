Легковушка пробила ограждение и упала в воду на набережной Фонтанки

В машине был только водитель. Мужчину достали из воды прохожие.

В Адмиралтейском районе Петербурга легковушка пробила ограждение и упала в воду. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Инцидент произошел в 10:05 напротив дома 199 по набережной реки Фонтанки. Легковой автомобиль пробил ограждение набережной и упал в воду. В машине был только водитель. Мужчину достали из воды прохожие. Автомобиль находится на дне реки в 200 метрах от места падения. Кран СЧ следует к месту аварии.

По данным отдела пропаганды ГИБДД, водитель Renault Logan совершил наезд на стоящий Hyundai Solaris, который от столкновения пробил ограждение и съехал в воду. По данному ДТП проводится проверка.

В марте на видео попал момент падения мужчины с моста Александра Невского.

Видео: Piter.TV