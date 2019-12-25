В массовом ДТП на проспекте Солидарности пострадали водитель и пассажир "Жигулей"

Около 9 утра в четверг, 14 мая, на проспекте Солидарности произошло массовое ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу, виновником аварии стали "Жигули".
Вероятнее всего, отечественная машина выехала на встречную полосу, не справившись с управлением, и столкнулась сразу с тремя машинами: "Хендай", "БМВ" и "Ладой". В результате удара водитель "Жигулей" госпитализирован в тяжелом состоянии, пассажир машины получил средние травмы. О состоянии водителей и пассажиров других автомобилей не сообщается.
По факту ДТП ведется проверка.
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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