В массовом ДТП на проспекте Солидарности пострадали водитель и пассажир "Жигулей"

Отечественная легковушка выехала на встречу и столкнулась с тремя машинами.

Около 9 утра в четверг, 14 мая, на проспекте Солидарности произошло массовое ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу, виновником аварии стали "Жигули".

Вероятнее всего, отечественная машина выехала на встречную полосу, не справившись с управлением, и столкнулась сразу с тремя машинами: "Хендай", "БМВ" и "Ладой". В результате удара водитель "Жигулей" госпитализирован в тяжелом состоянии, пассажир машины получил средние травмы. О состоянии водителей и пассажиров других автомобилей не сообщается.

По факту ДТП ведется проверка.

Ранее мы рассказывали, как легковушка пробила ограждение и упала в воду на набережной Фонтанки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"