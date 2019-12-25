Шторм повалил деревья в нескольких районах Петербурга

В отдельных случаях стволы удачно "приземлились" на асфальт, минуя припаркованные машины. Однако повезло не всем водителям.

Вечером понедельника и ночью на вторник сильный ветер повалил сразу несколько деревьев в Северной столице. Судя по данным очевидцев в соцсетях, в отдельных случаях стволы чудом не задели припаркованное имущество водителей. Тем не менее, повезло не всем.

Так, упавшее дерево у домов №12-14 по улице Есенина на севере города придавило сразу 2 авто. На Ярославском проспекте дерево полностью перекрыло проезд у дома №1, а у дома 23 к2 по улице Орбели ветки и крона накрыли лишь проезжую часть, не повредив припаркованную рядом машину.

На Гданьской улице дерево придавило Renault Logan, а на Бассейной — не только повредило Volkswagen, но и разлюбило окно дома №3.

Напомним, что во вторник, 30 августа, Петербург оказался под влиянием мощного циклона Ornella. Ветер в городе разогнался до 18 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за сутки выпало более 23 мм осадков.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Елена Бабак, Вов Бор, Tanya Klimovich, Александр Собко)