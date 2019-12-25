В Петербурге за сутки выпало более 23 мм осадков

Это 30% от месячной нормы.

За сутки среднее количество осадков, выпавших в Петербурге, составило более 23 мм – 30% от месячной нормы. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

Максимальное количество осадков было зафиксировано: в Кронштадтском районе – 26,17 мм; в Петродворцовом районе – 22,42 мм; в Курортном районе – 20,87 мм.

По данным Водоканала, скоплений воды у социально-значимых объектов, а также у наиболее "уязвимых" к скоплениям воды адресах не зафиксировано.

При этом циклон "Орнелла" продолжает свое движение на северо-восток города. Сегодня на улицах Петербурга дежурят 68 бригад Водоканала.

Также петербургский Водоканал просит собственников подвальных и цокольных помещений проверить запорные и дренажные устройства.

Фото: Piter.tv