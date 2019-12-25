В Водоканале напоминают, что ответственность за исправность и наличие отсекающих устройств несут собственники подвальных помещений.

Петербургский Водоканал просит собственников подвальных и цокольных помещений проверить запорные и дренажные устройства. По прогнозам синоптиков, 30 августа на Петербург обрушатся сильные дожди, которые покинут город только к вечеру 31 августа.

Предприятие просит собственников подвалов убедиться в герметичности окон и дверей, проверить исправность запорных устройств на системах водоотведения и обесточить размещенное там электрооборудование. В Водоканале напоминают, что ответственность за исправность и наличие отсекающих устройств несут собственники подвальных помещений. Самая частая причина скопления воды в подвалах во время ливней – отсутствие таких устройств.

В случае возникновения скоплений воды нужно сообщить об этом по телефону: 305-09-09.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга