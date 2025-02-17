Уолтц: Трамп "убийственно серьезен" в намерении не дать Ирану получить ядерное оружие

В Белом доме указали на экзистенциальную угрозу для Израиля на Ближнем Востоке.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп "убийственно серьезен" в своих намерениях не дать иранскому руководству получить ядерное оружие. Однако Белый дом по-прежнему готов вести переговоры с официальным Тегераном. Соответствующее заявление в интервью местному телеканалу Fox News сделал помощник лидера США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. Иностранец отказался публично комментировать действия, которые Вашингтон предпримет в отношении ближневосточного государства.

Трамп абсолютно серьезен, убийственно серьезен, когда он говорит, что Иран никогда не сможет иметь атомную бомбу, и уж точно не в период президентства Трампа, поскольку они являются иррациональным игроком, которому мы не можем позволить держать палец на кнопке. Майк Уолтц, помощник главы США по нацбезопасности

Майк Уолц заметил, что президент США выразил готовность предпринять любые необходимые действия, а все существующие варианты развития ситуации находятся на столе в Овальном кабинете. Если Иран откажется от всей своей программы ядерного оружия и не будет "заниматься играми", то США готовы к диалог. Эксперт указал, что страна не может получить ядерное оружие, так как это создало бы экзистенциальную угрозу для Израиля в регионе. Также эта проблема может спровоцировать гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке.

Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах".

Фото и видео: YouTube / Fox News