Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах"

Тим Уолц сделал странное заявление во время публичных дебатов.

Кандидат в американские вице-президенты от Демократической партии Тим Уолц заявил о том, что дружил со "стрелявшими в школах". Соответствующее заявление иностранный политик сделал во время своего выступления на телевизионных дебатах с оппонентом от Республиканской партии.

Я сидел в кабинете с родителями из школы Сэнди-Хук. Я подружился со стрелявшими в школах. Я видел это. Послушайте, я давно поддерживаю стрелковую ассоциацию. Они учили безопасности. Тим Уолц, кандидат в вице-президенты США

Бывший лидер Белого дома Дональд Трамп прокомментировал в социальной сети TruthSocial заявление Тома Уолца. Он предположил, что тот попросту безумие, так как по-другому невозможно понять, как возможно дружить с теми, кто устроил стрельбу в образовательных учреждениях. Политик упрекнул демократа в том, что он не годится даже на должность губернатора, не говоря уже о позиции вице-президента страны.

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Фото и видео: YouTube / CBS News