Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard для Украины

Министр по обороне Британии рассказал о том, что немцы должны определить танки как оборонительное оружие в украинском конфликте.

Министр по обороне Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков собственного производства Leopard для Вооруженных сил Украины в качестве военной помощи. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в местном парламенте. Он рассказал законодателям из Палаты общин о военной помощи, которую Лондон оказывает киевскому режиму. Эксперт подчеркнул, что польские коллеги очень хотят отправить несколько немецких танков ВСУ, как и Финляндия.

Все это зависит от решения правительства Германии: не только от того, будут ли немцы поставлять свои собственные танки Leopard, но и от того, дадут ли они разрешение другим. Я бы призвал своих немецких коллег сделать это. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Напомним, что 16 января министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подала прошение на имя канцлера Олафа Шольца о снятии с ее с занимаемой должности. Данное решение чиновница объяснила вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Уход министра Германии с военного поста происходит на фоне подготовки к встрече стран НАТО, который запланирован на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января.

В Великобритании сообщили о намерении направить на Украину бронетранспортеры Bulldog.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph