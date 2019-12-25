Главой Университета ФСИН в Петербурге стал Александр Крымов

На данный момент Крымов является начальников Академии ФСИН России.

Университет Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) под Петербургом возглавил Александр Крымов, начальник Академии российской ФСИН, профессор и доктор юридических наук. Об этом 20 апреля сообщил ТАСС.

Отмечается, что 17 апреля учреждение зарегистрировали в Пушкине на улице Саперной, 34А, как следуют из выписки ЕГРЮЛ. Крымов, по данным реестра, является временно исполняющим обязанности ректора в Университете. Как сообщалось еще в феврале, вуз должен пройти государственную регистрацию до мая. Работать в учреждении будет порядка 1800 человек.

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Фото: fsin.su