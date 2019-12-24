В Петербурге откроется университет на базе ФСИН

Государственную регистрацию учреждение получит до апреля 2020 года.

В Петербурге планируют открыть Университет Федеральной службы исполнения наказаний. Учреждение будет создано на базе института повышения квалификации работников ФСИН. Соответствующее распоряжение российского правительства опубликовали 4 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Ожидается, что в учебном заведении будут работать порядка 1800 человек, штат российского ФСИН при этом увеличиваться не будет. Государственную регистрацию университет ФСИН получит до апреля 2020 года.

Ранее Путин признался, что не выполнил последний наказ писателя Данила Гранина.

Фото: ФСИН