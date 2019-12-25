Путин признался, что не выполнил последний наказ писателя Данила Гранина

Президент пообещал взяться за популяризацию науки.

Президент России Владимир Путин поделился, что не исполнил наказ Даниила Гранина, данный писателем в их последнюю встречу. Об этом 4 февраля пишет ТАСС.

Воспоминание о Гранине посетило президента на встрече с представителями общественности, где ему предложили на государственном уровне начать продвижение науки. Именно писатель в 2014 году сказал президенту о той же необходимости популяризации науки. В личном разговоре с Путиным Гранин посетовал, что интернет и телевидение полны криминальных новостей, а науки не хватает, поэтому президент должен этим заняться.

Путин признался, что не выполнил наказ Гранина до конца и пообещал заняться вопросом серьезнее. Российский лидер намерен поручить создание соответствующего направления в деятельности одного из фондов или министерств.

Ранее мы писали, что дочь писателя Даниила Гранина призвала Петербург простить Германию.

Фото: Piter.TV