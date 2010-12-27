В Северной столице открылась международная конференция "Гранин и Германия. Трудный путь к примирению".

В Петербурге открылась международная конференция "Гранин и Германия.Трудный путь к примирению". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Участники обсудят формирование мемориальной культуры, а также деятельность Гранина в Германии. Так, дочь писателя Даниила Гранина призвала Петербург простить Германию.

Как сказал папа, когда выступал в Бундестаге, нужно простить, но нельзя забыть. Наша конференция посвящена как раз тому, чтобы простить заявила она

Выставка приурочена к сорокалетию выхода произведения "Блокадная книга". Помимо экспозиции и лекций участники конференции посетят воинское кладбище в деревне Сологубовка Ленинградской области.

Ранее мы сообщали о том, что Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН.

ВК/ Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник