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Дочь писателя Даниила Гранина призвала Петербург простить Германию
Сегодня, 15:34
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Дочь писателя Даниила Гранина призвала Петербург простить Германию

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В Северной столице открылась международная конференция "Гранин и Германия. Трудный путь к примирению".

В Петербурге открылась международная конференция "Гранин и Германия.Трудный путь к примирению". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Участники обсудят формирование мемориальной культуры, а также деятельность Гранина в Германии. Так, дочь писателя Даниила Гранина призвала Петербург простить Германию.

Как сказал папа, когда выступал в Бундестаге, нужно простить, но нельзя забыть. Наша конференция посвящена как раз тому, чтобы простить

заявила она 

Выставка приурочена к сорокалетию выхода произведения "Блокадная книга". Помимо экспозиции и лекций участники конференции посетят воинское кладбище в деревне Сологубовка Ленинградской области.

Ранее мы сообщали о том, что Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН.

ВК/ Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник

Теги: блокада ленграда, даниил гранин, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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