Айламазян будет заниматься вопросами акушерства, гинекологии и перинатологии.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что академик Эдуард Айламазян стал советником губернатора Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Соответствующее постановление уже подписал Александр Беглов. Известно, что Айламазян будет заниматься вопросами акушерства, гинекологии и перинатологии в Северной столице. В частности, он будет следить за организацией работы роддомов во время пандемии COVID-19.

Эдуард Айламазян возглавлял Институт акушерства и гинекологии имени Отта с 1988 по 2018 год.

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Фото:spb777.net