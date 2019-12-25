В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что академик Эдуард Айламазян стал советником губернатора Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Соответствующее постановление уже подписал Александр Беглов. Известно, что Айламазян будет заниматься вопросами акушерства, гинекологии и перинатологии в Северной столице. В частности, он будет следить за организацией работы роддомов во время пандемии COVID-19.
Эдуард Айламазян возглавлял Институт акушерства и гинекологии имени Отта с 1988 по 2018 год.
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Фото:spb777.net
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