Ученые из Китая создали прибор для определения коронавируса в воздухе

Известно, что этот прибор тестировали на Олимпийских играх в Пекине. Он в десять раз чувствительнее к вирусу по сравнению с ранее созданными препаратами для выявления коронавируса.

Ученым из Китая удалось создать универсальный прибор, который определяет наличие коронавируса в окружающей среде.

В исследовании приняли участие специалисты из Университета Цинхуа, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук. Они взяли портативный коллектор, который способен впитывать воздух с аэрозольными частицами. В воздухе растворили SARS-CoV-2. Когда образцы попали в детектор, он считал состав на концентрацию нуклеиновых кислот инфекции. Процедура заняла около четырех часов. В результате, ученые пришли к выводу, что этот прибор в десять раз чувствительнее к вирусу по сравнению с ранее созданными препаратами для выявления коронавируса. Известно, что этот прибор тестировали на Олимпийских играх в Пекине.

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