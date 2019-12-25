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Ученые из Китая создали прибор для определения коронавируса в воздухе
Сегодня, 11:58
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Ученые из Китая создали прибор для определения коронавируса в воздухе

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Известно, что этот прибор тестировали на Олимпийских играх в Пекине. Он в десять раз чувствительнее к вирусу по сравнению с ранее созданными препаратами для выявления коронавируса.

Ученым из Китая удалось создать универсальный прибор, который определяет наличие коронавируса в окружающей среде. 

В исследовании приняли участие специалисты из Университета Цинхуа, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук. Они взяли портативный коллектор, который способен впитывать воздух с аэрозольными частицами. В воздухе растворили SARS-CoV-2. Когда образцы попали в детектор, он считал состав на концентрацию нуклеиновых кислот инфекции. Процедура заняла около четырех часов. В результате, ученые пришли к выводу, что этот прибор в десять раз чувствительнее к вирусу по сравнению с ранее созданными препаратами для выявления коронавируса. Известно, что этот прибор тестировали на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее мы сообщили, что российские ученые обнаружили аномалии в головном мозгу переболевших COVID-19.

Фото: pixabay

Теги: китай, коронавирус, наука, ученые, цинхуа
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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