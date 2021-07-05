Унесенный потоком воды автомобиль в Сочи сняли на видео

Накануне на Сочи обрушились сильные дожди.

В Адлере сильный поток воды унес легковой автомобиль. Об этом информирует Telegram-канал "Сочи № 1".

На кадрах видео зафиксировано, как машину уносит сильное течение. Автомобиль оказывается практически полностью затопленным из-за высокого уровня воды.

На Сочи обрушились обильные дожди 4 июля. По данным местных средств массовой информации, один человек погиб, двое пострадали. Власти города просят жителей подготовить документы и вещи для эвакуации из-за угрозы наводнения вследствие возможного выхода из берегов рек в Адлерском и Хостинском районах.

В городе включили сирены: население предупреждают о возможных подтоплениях. Кроме того, шквалистый ветер повредил ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов региона остались без света.

Ранее на Абхазию накануне обрушился шквалистый ветер, вследствие чего был нанесен ущерб объектам инфраструктуры.

Видео: Instagram / sochi_life