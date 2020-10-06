Умный рюкзак с технологией от Google оценили 16 тысяч рублей

В сумку внедрена технология Project Jacquard.

Умный рюкзак Konnect-i Backback с технологией от Google оценили 16 тысяч рублей. Изделие продемонстрировала компания Samsonite. Представители производителя рассказали, что сумка поддерживает технологию сенсорной ткани. В рюкзак вшиты токопроводящие нити. Эта разработка (под названием Project Jacquard) является для Google фирменной.

На левой плечевой лямке рюкзака находится сенсорная поверхность. Там расположен световой индикатор. Он сигнализирует пользователю об уведомлениях, которые поступают на его гаджет. Сумка поддерживает четыре жеста - вверх, вниз, двойное касание и закрытие ладонью. Каждый свайп настраивается при помощи приложения Jacquard на смартфоне. Движения могут использоваться для воспроизведения музыки, фотографий или принятия вызова.

Рюкзак создан в двух версиях (за 200 и 220 долларов).Первые подобные сумки с технологией Project Jacquard реализовывались по девять тысяч долларов.

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Видео: YouTube / Samsonite Europe