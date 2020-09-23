На картах Google нашли "гигантских роботов" на засекреченной военной базе

Уфолог рассказал о секретном боевом роботе армии США.

Уфолог с YouTube-канала UFO Sightings Daily исследовал "Зону 51" с помощью спутниковых снимков в сервисе Google Earth. Мужчина заметил странный объект, который по форме напоминает человеческую фигуру. Автора ролика удивили размеры. Он предположил, что высота объекта составляет около 16 метров.

На размещенных в Интернете кадрах уфолог показал, что объект способен находиться в различных положения. В связи с этим автор видео заявил о том, что обнаруженный объект может являться боевым роботом, который разработали американские военные. Он не исключил, что данный эксперимент будет использоваться Пентагоном во время реальных боевых действий.

Часть пользователей YouTube-сервиса считают, что на самом деле" гигантский робот" может оказаться горой мусора. Однако другие удивились тому, что военные из США решили даже не прикрывать свое "секретное изобретение" под брезентом.

Столкновение НЛО с Солнцем попало на видео.

Видео: YouTube/UFO Sightings Daily