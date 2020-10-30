Купить бытовую технику пока что можно только в Китае.

Умный холодильник от Xiaomi получил поддержку 5G. Подразделение компании Viomi анонсировало новинку, получившую наименование 21Face 5GIoT. Бытовая техника будет представлять из себя двустворчатую конструкцию с объемом 50 литров. При этом уровень шума холодильника не будет превышать 38 децибелов. В списке умных функций устройства значится 21-дюймовый сенсорный дисплей. С его помощью пользователь может смотреть видео, включая потоковые ролики, а также проводить сеансы видеосвязи.

Холодильник 21Face 5GIoT стал одним из первых в мире с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Однако он может выходить в Интернет также при помощи встроенного Wi-Fi 6. Аппаратура поддерживает голосовое управление.

На данный момент 21Face 5GIoT доступен исключительно на китайском рынке. Его можно приобрести за 4999 юаней (59 тысяч рублей).

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Видео: YouTube / Univers Xiaomi