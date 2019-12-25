Артистке было 93 года.

Умерла звездная певица послевоенной Франции Жюльетт Греко. Об этом сообщили местные журналисты из агентства агентство AFP. В СМИ уточнили, что исполнительница скончалась 23 сентября в собственном доме на юге страны. Ей было 93 года.

Жюльетт Греко умерла в эту среду в окружении своей семьи. Ее жизнь была необыкновенной. До 89 лет она заставляла французские песни сиять заявление семьи Греко

Напомним, что Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье. Ее отец был уроженцем Корсики, а мать - француженкой. Певица входила в Сопротивление вместе с матерью в годы Второй мировой войны. С середины 1940-ых годов артистка жила в Париже и пела в богемных кафе Сан-Жермена. Хитами Греко стали такие композиции как Si Tu T"imagines, Parlez-moi d"Amour и Je Suis Comme Je Suis.

Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский.

Фото: Globallookpress.com

