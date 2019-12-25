Артисту было 75 лет.

Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский. Об этом журналистам ТАСС рассказал сын артиста по имени Игорь. По данным родственника, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также по совместительству приглашенный исполнитель Большого театра скончался в 75 лет.

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На данный момент точная причина смерти оперного певца не установлена.

Умер один из основателей группы The Four Seasons.

Фото: Piter.tv