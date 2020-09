Гитарист скончался от осложнений из-за коронавируса.

Умер один из основателей группы The Four Seasons Томми ДеВито. О смерти гитариста сообщил в собственном аккаунте на Facebook его друг Альфред Ниттоли. Артист сослался на информацию, полученную от дочери Томми. Американка рассказала, что музыкант умер 21 сентября от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 92 года.

Напомним, что Томми ДеВито родился 19 июня 1928 года в Бельвилле в американском штате Нью-Джерси. Мальчик стал младшим среди девяти детей. Он воспитывался в семье итальянцев и американцев. Он научился играть на гитаре, слушая кантри-музыку по радио. Профессиональная карьера музыканта началась в 1960-х годах. В тот период он организовал вместе с братом Ником ДеВито и Хэнком Маевски группу The Variety Trio. Позже с коллективу присоединился исполнитель Фрэнсис Кастеллуччо. Название группы изменилось сначала на The Four Lovers, а потом - The Four Seasons.

Фото: Matt Baron / BEI / Shutterstock / REX