Умерла актриса из сериала "Остаться в живых" Мира Фурлан

Актриса умерла после продолжительной болезни.

Хорватская актриса Мира Фурлан, звезда сериалов "Остаться в живых" и "Вавилон-5", умерла в 65 лет. Об этом в Twitter сообщил создатель "Вавилона-5" Джозеф Майкл Стражински.

Актриса умерла после продолжительной болезни, однако точная причина смерти не уточняется. Стражински подчеркнул, что съемочная группа "Вавилона-5" знала, что актрисе становится тоже хуже.

Мира Фурлан играла в сериале "Остаться в живых" и фильме "Вавилоне-5". Также она появилась в фильмах "Цирк "Колумбия"", "Рожденный дважды", "Папа в командировке" и др.

В Петербурге умер реставратор Летнего сада, Русского музея и фонтанов Петергофа Виктор Живан.

Кадр из сериала "Остаться в живых"