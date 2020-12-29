В Петербурге умер реставратор Летнего сада, Русского музея и фонтанов Петергофа Виктор Живан

Заслуженному реставратору города был 61 год.

В минувший понедельник, 18 января, в Петербурге скончался заслуженный реставратор Виктор Живан. Как рассказали в пресс-службе Союза реставраторов города, их коллеге был 61 год.

Виктор Живан работал в мастерской №1 ПСО "Реставратор", пройдя путь от мастера до главного инженера, затем организовал частную компанию ООО "КАСТ" по комплексной реставрации памятников и объектов культурного наследия. Под руководством и при участии Живана провели реконструкцию Петропавловской крепости, квадриги "Триумф Аполлона" на фасаде Александринского театра, чугунного ограждения лестницы Главного штаба Эрмитажа, ограды Русского музея, скульптур Главного Адмиралтейства, фонтанов в ГМЗ "Петергоф", а также воссоздали ворота Летнего сада. Также Виктор Живан руководил работами по реставрации фасада собора Петра и Павла в Петергофе, интерьеров храма Спаса-на-Крови, на счету у специалисты еще множество работ со знаменитыми архитектурными памятниками города.

О времени и месте проведения прощания с Живаном сообщат дополнительно.

В тот же день из жизни ушел коллега Живана Рафаэль Даянов.

Фото: ВКонтакте / СОЮЗ РЕСТАВРАТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА