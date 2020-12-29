Почетный реставратор Петербурга Рафаэль Даянов ушел из жизни

Он посвятил более 40 лет реставрационной деятельности.

Из жизни ушел архитектор-реставратор, почетный реставратор Петербурга Рафаэль Маратович Даянов. Ему было 70 лет, сообщила пресс-служба Союза реставраторов Северной столицы.

О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.

Рафаэль Даянов стал автором проектов реставрации Дома. Д. Трезини, особняк Гаусвальда, дома Лобанова-Ростовского, дворца Бобринских и многих других. Кроме того, внес свой вклад в создание утраченных в советское время памятников архитектуры: Храма Рождества Христова на Песках, Церкви Смоленской иконы Божией Матери.



В 1991-м году организовал мастерскую "Архитектурное бюро "Литейная часть-91". С 2008-го года вел преподавательскую деятельность в институте им. Репина. Награжден многочисленными государственными наградами.

Фото: vk.com/soyuz_restavratorov