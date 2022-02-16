Заслуженные реставраторы Петербурга получат премию городского правительства

В 2024 году звание было присвоено 10 представителям реставрационной отрасли. Каждому из них будет выплачена премия в размере 300 тысяч рублей.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление городского Правительства "О присуждении премии Правительства Санкт‑Петербурга "За вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт‑Петербурге" в 2024 году". Премия ежегодно присуждается реставраторам, которым в текущем году присвоено почетное звание "Заслуженный реставратор Санкт‑Петербурга". Городское правительство ежегодно отмечает специалистов, внесших наибольший вклад в развитие реставрационной отрасли и сохранение культурного наследия. Награды вручают накануне Дня реставратора, который отмечается 1 июля. В 2024 году звание было присвоено 10 представителям реставрационной отрасли. Каждому из них будет выплачена премия в размере 300 тысяч рублей. Фото: Piter.tv (архив)