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Заслуженные реставраторы Петербурга получат премию городского правительства
Сегодня, 9:38
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Заслуженные реставраторы Петербурга получат премию городского правительства

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В 2024 году звание было присвоено 10 представителям реставрационной отрасли. Каждому из них будет выплачена премия в размере 300 тысяч рублей.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление городского Правительства "О присуждении премии Правительства Санкт‑Петербурга "За вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт‑Петербурге" в 2024 году".

Премия ежегодно присуждается реставраторам, которым в текущем году присвоено почетное звание "Заслуженный реставратор Санкт‑Петербурга".

Городское правительство ежегодно отмечает специалистов, внесших наибольший вклад в развитие реставрационной отрасли и сохранение культурного наследия.

Награды вручают накануне Дня реставратора, который отмечается 1 июля.

В 2024 году звание было присвоено 10 представителям реставрационной отрасли. Каждому из них будет выплачена премия в размере 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: реставратор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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