Ушла из жизни петербургский реставратор Ирина Воинова

Группа Воиновой занималась Староладожским Никольским собором, Никольским собором XVI века в Новой Ладоге и Староладожской крепостью

В среду, 16 февраля, ушла из жизни архитектор-реставратор Ирина Воинова. Об этом рассказали в городском Союзе реставраторов.

В сообщении отметили, что Союз реставраторов Санкт-Петербурга приносит соболезнования семье, друзьям и коллегам Ирины Леонидовны. Светлая память.

Ирина Воинова родилась в 1955 году в городе Вельске Архангельской области. После окончания в 1979 архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института начала работать в институте "Спецпроектреставрация".

Группа Воиновой занималась Староладожским Никольским собором, Никольским собором XVI века в Новой Ладоге и Староладожской крепостью. Воинова отдала 15 лет изучению древнерусских храмов Старой Ладоги.

С начала 2000-х она начала работу в реставрационной компании Петербурга "Стройтехуслуги". В 2005 году ее наградило Министерством культуры РФ нагрудным знаком "За высокие достижения", а в 2015 году — знаком "Почётный реставратор Санкт-Петербурга" 1 степени.

Фото: пресс-служба Союза реставраторов Санкт-Петербурга