Умерла актриса из "Терминатора-2" Лесли Хэмилтон

Причина смерти не разглашается.

В возрасте 63 лет умерла актриса Лесли Хэмилтон. Об этом сообщило издание Movieweb.

Женщина скончалась в США еще 22 августа, однако о ее смерти родственники объявили только сейчас. Причины кончины актрисы не разглашаются.

По данным издания, Лесли Хэмилтон снялась только в одном фильме, а именно "Терминатор-2: Судный день". Там она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор. Лэсли исполнила роль Терминатора Т-1000, который превращается в Сару. Также актрисы вместе снялись в сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном.

Осенью прошлого года состоялась премьера третьей части фильма "Терминатор: Темные судьбы". Зрители пришли в восторг от этого фильма.

Фото: кадр из фильма "Терминатор-2: Судный день", 1991 год