Умерла актриса из "Санта-Барбары"

Пегги Поуп ушла из жизни на 92-ом году.

Умерла американская актриса из сериала "Санта-Барбара". Об этом сообщили журналисты из The Hollywood Reporter со ссылкой на членов семьи покойной. Издание отмечает, что Пегги Поуп скончалась на 92-ом году жизни. Летальный исход наступил по естественным причинам.

Напомним, что Пеги Поуп известна по более чем 50 ролей в кино. Она снималась с 1966 года. Самыми известными работами американки стали "Блюз Хилл-стрит", "Санта-Барбара", "С девяти до пяти", "Скорая помощь".

Умерла звезда фильмов Фассбиндера.

Фото: Witt/Thomas/Harris Productions (1977), CBS / Photofest