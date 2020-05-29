Умерла звезда фильмов Фассбиндера

Ирм Херманн скончалась в 77 года из-за "короткой серьезной болезни".

Умерла звезда фильмов Райнера Вернера Фассбиндера. Об этом сообщили журналисты из The Guardian. Они рассказали, что немецкая артистка Ирм Херманн скончалась в возрасте 77 лет. Причиной гибели занды кино стала "короткая серьезная болезнь".

Напомним, что Фассбиндер и Херманн познакомились в 1960-х годах. Режиссер уговорил актрису сняться в его короткометражке "Городской бродяга". В общей сложности звезда сыграла в 20 киноработах Райнера Вернера Фассбиндера. Некоторое время пара встречалась.

Ирм Херманн известна по таким ролям как "Страх съедает душу", "Продавец четырех времен года", "Горькие слезы Петры Фон Кант", "Войцек", "Лили Марлен" и другим. Ее можно было увидеть в сериалах "Берлин, Александерплац" и "Дневник доктора".

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