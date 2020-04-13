Умер заразившийся коронавирусом актер Морис Барье

Ему было 87 лет.

Во Франции от коронавируса скончался актер Морис Барье. Ему было 87 лет. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Племянник актера рассказал, что его дядя заразился коронавирусом, находясь на лечении в больнице города Монбар (департамент Кот-д"Ор). Такой диагноз Барье поставили несколько дней назад. Похороны состоятся 15 апреля в городе Семюр-ан-Осуа (восток Франции).

Морис Барье снялся в более 50 фильмах, в том числе с участием Алена Делона, Жан-Поля Бельмондо, Жана Габена, Пьера Ришара и Жерара Депардье. Широкая известность к актеру пришла в 1972 году после съемок в комедии Ива Робера "Высокий блондин в черном ботинке". Кроме того, Барье снялся в драме "Двое в городе", "Беглецах" и др. В 1998 году был удостоен премии "Мольер" за роль в спектакле "Двенадцать разгневанных мужчин".

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Видео: Youtube/ Le Monde des Avengers