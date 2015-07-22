Умер экс-вратарь "Челси" и чемпион мира Питер Бонетти

Ему было 79 лет.

Бывший вратарь "Челси" и сборной Англии по футболу Питер Бонетти скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба на официальном сайте.

Бонетти играл в клубе с 1960 по 1979 года. В составе "Челси" вратарь выиграл кубок Англии и кубок Футбольной лиги, а также помог команде завоевать кубка обладателей кубков УЕФА. Бонетти был одним из ключевых игроков "аристократов" (прозвище "Челси" - прим.) в период "золотой эры". До 2014 года ему принадлежал рекорд по количеству сухих матчей за клуб - 208, побитый Петром Чехом.

Питер Бонетти был в заявке сборной Англии на победном чемпионате мира-1966, но не провел ни одного матча на турнире.

Ранее стало известно, что игроки АПЛ создали фонд для борьбы с коронавирусом.

Видео: Twitter / @ChelseaFC