Умер сыгравший Си Си Кэпвелла в "Санта-Барбаре" актер Питер Марк Ричман

Он умер в 93 года в своем доме.

Американский актер Питер Марк Ричман скончался в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Артист умер в своем доме от естественных причин в 93 года.

Питер Марк Ричман прославился благодаря сериалам "Санта-Барбара", "Рыцарь дорог", "Звездный путь: Следующее поколение". Также он снимался во многих фильмах, например Черная орхидея", "Голый пистолет 2 1/2: Запах страха".

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Кадр: из сериала "Санта-Барбара"