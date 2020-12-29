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Умер сыгравший Си Си Кэпвелла в "Санта-Барбаре" актер Питер Марк Ричман
Сегодня, 13:28
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nastya960

Умер сыгравший Си Си Кэпвелла в "Санта-Барбаре" актер Питер Марк Ричман

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Он умер в 93 года в своем доме.

Американский актер Питер Марк Ричман скончался в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Артист умер в своем доме от естественных причин в 93 года.

Питер Марк Ричман прославился благодаря сериалам "Санта-Барбара", "Рыцарь дорог", "Звездный путь: Следующее поколение". Также он снимался во многих фильмах, например Черная орхидея", "Голый пистолет 2 1/2: Запах страха".

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Кадр: из сериала "Санта-Барбара"

Теги: актёр, санта барбара, умер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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