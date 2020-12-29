Умер заразившийся коронавирусом режиссер Борис Грачевский

Режиссер скончался от коронавируса на 72-ом году жизни.

Умер заразившийся коронавирусом Борис Грачевский. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на супругу режиссера Екатерину Белоцерковскую. Известно, что художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" скончался на 72-ом году жизни. Ранее его госпитализировали из-за заражения коронавирусом.

Режиссер сам рассказал СМИ о том, что находится в больнице, еще 28 декабря. До этого времени он проходил терапию в домашних условиях. Жена Грачевского 10 января объяснила, что медикам удалось стабилизировать состояние пациента, ранее которого перевели в реанимацию.

Напомним, что Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он учился в Калининградском механическом техникуме, после этого работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов. С 1974 года будущий режиссер вместе с драматургом Александром Хмеликом основал "Ералаш". В период с 1974 по 1984 он являлся директором проекта, а затем - художественным руководителем киножурнала. В списке наград режиссера значится орден Почета и Дружбы.

Стало известно о дате и месте прощания с петербургским продюсером Владимиром Кауфманом.

Фото и видео: Instagram / boris_grachevsky_