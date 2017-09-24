Бузова и Грачевская пришли на Music Box 2017 в одинаково прозрачных нарядах

Знаменитости случайно выбрали практически одинаковые платья, которые абсолютно не скрывают фигуру.

Телезвезда и певица Ольга Бузова и бывшая жена главы "Ералаша" Анна Грачевская появились на церемонии музыкальной премии Music Box 2017 в практически одинаковых нарядах.

Для мероприятия, проходившего в "Крокусе", знаменитости выбрали откровенные полупрозрачные платья, которые оказались очень похожими друг на друга. Наряды практически не скрывали части тела Бузовой и Грачевской.

Девушки не стеснялись позировать фотографам и демонстрировать свои фигуры. Больше всего выделилась Анна, которая даже поцеловала ковровую дорожку.

Бузова получила награду "На волне" на пятой церемонии Music Box, Кристину Орбакайте и Валерию признали дуэтом года, Полина Гагарина получила приз за самое большое количество ротаций, а певице Ханна досталась награда "Лучшее из нового".

Видео: instagram.com / buzova86, anna_grachevskaya