Драка на Music Box 2017 между Алиной Ян и телеведущим попала в объективы камер

Драка между певицей и ведущим произошла на красной дорожке перед десятками камер.

Пятая церемония вручения премии Music Box 2017 не обошлась без скандалов. Недавно Piter.TV писал об одинаково прозрачных нарядах Бузовой и Грачевской. Сейчас в центре скандала оказалась певица Алина Ян.

Инцидент произошел прямо на красной дорожке под прицелом десятков фото и видеокамер. Когда к звезде подошел один из ведущих, Алина Ян неадекватно отреагировала на его появление, ударив сумочкой его по голове. При этом она заявила, что они только накануне расстались с ним, так как он изменил ей со своей бывшей. Вторая ведущая пыталась спасти ситуацию. Когда Алина Ян почти закончила шествие по красной дорожке, она вновь ударила ведущего, после чего он толкнул ее. Алина отлетела на несколько метров, и лишь стена помогла ей устоять на ногах.

Видео: YouTube/МОСРЕГ