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Стало известно о дате и месте прощания с петербургским продюсером Владимиром Кауфманом
Сегодня, 15:23
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IRINA_CHALKINA

Стало известно о дате и месте прощания с петербургским продюсером Владимиром Кауфманом

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Прощание с Владимиром Львовичем Кауфманом состоится 16 января.

В субботу, 16 января, в Северной столице состоится церемония прощания с продюсером Владимиром Кауфманом. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на солиста группы "Дискомафия" Антон Гусев.

Известно, что церемония прощания пройдет в Большом зале Крематория. Она начнется в 11 часов утра.

Только живые цветы

Антон Гусев, солист группы "Дискомафия"

Кауфман был директором коллектива "Дискомафия". Он начинал свою музыкальную карьеру ещё в 70-е годы.

Ранее мы сообщали о том, что в 57 лет умер актёр Денис Карасев.

Фото: pixabay

Теги: антон гусев, владимир кауфман, церемония прощания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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