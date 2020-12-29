Стало известно о дате и месте прощания с петербургским продюсером Владимиром Кауфманом

Прощание с Владимиром Львовичем Кауфманом состоится 16 января.

В субботу, 16 января, в Северной столице состоится церемония прощания с продюсером Владимиром Кауфманом. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на солиста группы "Дискомафия" Антон Гусев.

Известно, что церемония прощания пройдет в Большом зале Крематория. Она начнется в 11 часов утра.

Только живые цветы Антон Гусев, солист группы "Дискомафия"

Кауфман был директором коллектива "Дискомафия". Он начинал свою музыкальную карьеру ещё в 70-е годы.

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