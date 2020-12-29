В 57 лет умер актёр Денис Карасев

По предварительной информации, актёр умер от сердечной недостаточности.

Российский актер театра и кино Денис Карасев скончался в Москве. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Артист умер в 57 лет в своей квартире, приехавшие по вызову врачи не смогли оказать ему необходимую помощь. По предварительной информации, актёр умер от сердечной недостаточности.

Денис Карасев дебютировал в кино в 1989-м, свою карьеру он сыграл более 50 киноролей. Он известен по фильмам "Стрингер", "Сволочи", "Мы из будущего – 2". Также он играл в сериалах "Марш Турецкого", "Дальнобойщики", "Вызов". Актёр играл в Театре имени Маяковского и в "Ленкоме".

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Кадр: из сериала "Зеленый фургон. Совсем другая история"