В возрасте 84 лет умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс

Причины смерти не раскрываются.

В Великобритании в возрасте 84 лет скончался писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс. Об этом сообщил писатель Стивен Коул в своем микроблоге в Twitter. Причины смерти не раскрываются.

Дикс подключился к работе над сериалом "Доктор Кто" в 1968 году. Он написал сценарии к множеству эпизодов эпохи Второго и Третьего Докторов. Кроме того, Дикс был автором ряда романов и новеллизаций, посвященных центральному персонажу сериала.

Сценарист проживал в Хэмпстеде, Лондон. Был женат, имел троих сыновей.

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Видео: YouTube / Doctor Who, Ed Stradling, Martin Parsons TV