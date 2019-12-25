Умер писатель Карлос Руис Сафон

Испанскому автору было 55 лет.

Умер испанский писатель Карлос Руис Сафон. Об этом рассказали журналисты из The Independent. Литератор скончался в возрасте 55 лет. Долгое время автор боролся с онкологическим заболеванием. Медики диагностировали у пациента колоректальный рак.

Напомним, что Карлос Руис Сафон известен по роману-бестселлеру "Тень ветра". Произведение переведено на более чем 30 языков. Книга выпущена в более чем 40 странах мира. В списке работ автора также значатся такие романы как "Игра ангела", "Узник неба", "Владыка Тумана", "Марина", "Лабиринт призраков" и "Сентябрьские огни".

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Фото: Globallookpress.com